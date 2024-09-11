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Bolu'da Kiralık Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bolu'da kiralama süresi dolmasına rağmen teslim edilmeyen bir otomobil, GPS sayesinde Yedigöller Milli Parkı Yolu üzerinde uçuruma yuvarlanmış halde bulundu. Sürücü İsmail Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu'da kiralanma süresi dolmasına rağmen teslim edilmeyen otomobil, GPS sayesinde uçuruma yuvarlanmış bulundu, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kentte faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketi, dün kiralama süresi biten bir aracın teslim edilmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

GPS verileri incelendiğinde, söz konusu otomobilin Yedigöller Milli Parkı Yolu üzerinde olduğu tespit edildi. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan aramada otomobil, Bayraktepe mevkisinde uçuruma yuvarlanmış halde bulundu. Araca ulaşan sağlık ekipleri, sürücü İsmail Uçar'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçar'ın cenazesi, incelemenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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