Baz istasyonuna karşı çıkan kadınlar, erkeklerin yeterince mücadele etmemesine tepki gösterdi

Tepecik Mahallesi'ne baz istasyonu yapılmasına karşı çıkan mahalle halkı eylem yaptı. İnşaat çalışmalarının başlamasıyla birlikte, çoğu kadınlardan oluşan mahalleli baz istasyonunun yapılmasını engellemeye çalıştı. Polis ekipleri de mahallede nöbet tutmaya başladı. Baz istasyonu yapılacak alanda toplanan mahallenin kadınları, erkekleri mücadele etmemekle suçladı. Baz istasyonu istemediklerini ifade eden kadınlardan biri, "Erkek olacak şöyle çatır çatır konuşacak mücadele edecek" dedi.