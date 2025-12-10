Haberler

Baz istasyonuna karşı çıkan kadınlar, erkeklerin yeterince mücadele etmemesine tepki gösterdi

Güncelleme:
Bolu'nun Tepecik Mahallesi'nde baz istasyonu yapılmasına karşı çıkan mahalleli kadınlar eylem yaptı. Kadınlar, erkeklerin yeterince mücadele etmediğini savunarak, baz istasyonuna karşı çıktıklarını dile getirdiler.

BOLU'da mahallelerine baz istasyonu yapılmasına karşı çıkan çoğu kadınlardan oluşan grup eylem yaptı. Mahallenin erkeklerinin gerekli mücadeleyi yapmadığını söyleyen kadınlardan biri, "Erkek olacak, şöyle çatır çatır konuşacak, mücadele edecek" dedi.

Tepecik Mahallesi'ne baz istasyonu yapılmasına karşı çıkan mahalle halkı eylem yaptı. İnşaat çalışmalarının başlamasıyla birlikte, çoğu kadınlardan oluşan mahalleli baz istasyonunun yapılmasını engellemeye çalıştı. Polis ekipleri de mahallede nöbet tutmaya başladı. Baz istasyonu yapılacak alanda toplanan mahallenin kadınları, erkekleri mücadele etmemekle suçladı. Baz istasyonu istemediklerini ifade eden kadınlardan biri, "Erkek olacak şöyle çatır çatır konuşacak mücadele edecek" dedi.


