Bolu'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan hafif ticari araçta bulunan bir kadın yaralandı.
D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Adem B. idaresindeki 34 YC 2390 plakalı hafif ticari araç, Yeniçağa-Mengen Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Güllü B. yaralandı.
Yaralı kadın sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal