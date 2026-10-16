Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı çevresinde sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı çevresinde sonbahar renkleri dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda sonbahar renkleri hâkim oldu. Yaprakların sarı ve kahverengi tonlara büründüğü manzara, tatilcilerin ilgisini çeken park çevresinde dronla görüntülendi.
BOLU'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlardaki ağaçların yaprakları sarı ve kahverengi tonlarına bürünmeye başladı. Doğal güzellikleriyle tatilcilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbahar renkleri hakim oldu. Renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkındaki manzara dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı