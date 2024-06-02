Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Fabrikada Amonyak Gazı Sızıntısı: 18 İşçi Hastanede Tedavi Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da beyaz et üretimi yapan bir fabrikada amonyak gazı sızıntısı nedeniyle 18 işçi baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İşçiler, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince fabrikada yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edildi.

Gazdan etkilenen 18 işçi, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne getirildi.

Merkezde gazdan arındırıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada sızıntı sorunu giderilen fabrikada, AFAD ekipleri gaz tahliye çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / Güncel

Mide bulantısı Baş Dönmesi Bolu Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı çıkarıldı,

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı çıkarıldı,

 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title