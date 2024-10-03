Bolu'da Cinsel İstismar Davasında Zanlıya 20 Yıl Ceza

BOLU'da akrabası E.N.B'ye (15) farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunan Eşref Balta (29), tutuklu yargılandığı davada 20 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 16 Ağustos'ta Mudurnu ilçesine bağlı Karamuratlar köyünde meydana geldi. Kuzenleri ile saklambaç oynayan E.N.B., saklandığı samanlıkta babasının kuzeni Eşref Balta'nın cinsel istismarına uğradı. E.N.B.'yi tehdit eden Balta, farklı tarihlerde istismara devam etti. Telefon mesajlarından durumu fark eden anne Y.A., Eşref Balta'dan şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına Balta, işlemleri sonrası tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Balta hakkında, 'Zincirleme şekilde cebir, tehdit, veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Balta, savunmasında, E.N.B. ile rızasıyla birlikte olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

KIZIM ONA AĞABEY DERDİ'

Şikayetçi anne Y.A. da şunları söyledi:

"Kızım ona hep ağabey derdi. Kızımı doğumundan beri tanır. Bunu bana ve kızıma nasıl yapar? Bir de evli ve 2 çocuk sahibi birisi. Bu nasıl bir insan, nasıl yapar böyle bir çirkin olayı? Cezalandırılmasını istiyorum."

Mahkeme heyeti, Balta'yı 20 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.