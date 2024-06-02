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Bolu'da Beyaz Et Üretim Tesisi İşçileri Amonyak Gazından Zehirlendi

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Bolu'da bir beyaz et üretim tesisi kesimhane bölümünde çalışan 19 işçi, amonyak gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, gazın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

1)BOLU'DA BEYAZ ET ÜRETİM TESİSİNDE ZEHİRLENME; 19 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

BOLU'da beyaz et üretim tesisinde amonyak gazından zehirlenen 19 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Akçakavak köyü mevkisindeki beyaz et üretim tesisinde meydana geldi. Tesisin kesimhane bölümünde çalışan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nde haber verildi. Bölgeye sağlık, AFAD ve polise haber verildi. İncelemede, kümesteki gübrelerin ortaya çıkardığı amonyak gazı nedeniyle işçilerin zehirlendiği belirlendi. 19 işçi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne sevk edildi. İşçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tesisteki gazın tahliyesi için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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