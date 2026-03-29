Bolu'da kendisinden haber alınmayan kişi baygın halde bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesinde kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki kişi, ekipler tarafından baygın halde bulundu.

Davutbeyli köyü Kandak Mahallesi'nde 28 Mart'ta sabah saatlerinde avlanmak üzere evinden ayrılan A.İ'nin (57) dönmemesi üzerine ailesi yetkililere ihbarda bulundu.

A.İ'nin bulunması için jandarma komando, asayiş timleri ve AFAD ekipleri tarafından köy sakinlerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde yapılan aramalarda A.İ, köye yaklaşık 3 kilometre mesafede baygın halde bulundu.

Jandarma aracıyla köye getirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen A.İ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

