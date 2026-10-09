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Boğaziçi Üniversitesi yemekhane işgalini haklı görmedi, yüzde 76 bütçeden karşılanıyor

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Boğaziçi Üniversitesi, yemekhane işgali ve yemek hizmetinin engellenmesinin haklı gösterilemeyeceğini açıkladı. 85 lira ücretin maliyetin yüzde 24'ünü karşıladığı, kalan yüzde 76'nın üniversite bütçesinden sübvanse edildiği, eylemlerin öğrencileri olumsuz etkilediği belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerinin üçte birinin ücretsiz yemek yediği, porsiyon başına maliyetin yüzde 76'sının üniversite bütçesinden karşılandığı bir ortamda üniversite yemekhanesinin işgal edilmesinin haklı gösterilemeyeceğini ifade etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlıklı, nitelikli ve erişilebilir beslenme hizmetine ulaşmasının temel öncelikler arasında yer aldığı belirtildi.

Yemekhane fiyatlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı, üniversitenin 6 kampüsünün tamamında haftanın 7 günü, günde 3 öğün yemek hizmeti sunulduğu, ayrıca öğrencilerin ders programlarına uygun şekilde bu hizmetten yararlanabilmesi amacıyla kampüslerin farklı noktalarında 09.00-20.30 saatlerinde paket yemek servisi yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, "Üniversitemizde halihazırda öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 30'u yemeklerini tamamen ücretsiz yemektedir. Bunun da ötesinde 85 lira olarak belirlenen güncel yemek ücretini karşılamakta güçlük çeken herhangi bir öğrencimiz, Burs Ofisimize başvurması halinde haftanın 7 günü, günde 3 öğün ücretsiz yemek desteğinden yararlanabilmektedir. İhtiyaç sahibi her öğrenciye destek sunulurken ekonomik nedenlerin bir mağduriyet gerekçesi olarak öne sürülmesi hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Yemek maliyetinin yüzde 76'sı üniversite bütçesinden karşılanıyor"

Açıklamada, yemek ücretlerinde yapılan son düzenlemenin gelir artırma amacı taşımadığı, artan maliyetlerin yalnızca sınırlı bir bölümünün öğrenci katkı payına yansıtıldığı belirtildi.

1 Ekim 2026 itibarıyla bir öğün yemeğin toplam maliyetinin 349,74 liraya ulaştığı, öğrencilerden alınan 85 lira ücretin bu maliyetin yaklaşık yüzde 24'ünü karşıladığı, kalan yüzde 76'lık bölümün ise üniversite tarafından sübvanse edildiği, üniversite yönetiminin yemek hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlarken öğrencilerin ekonomik koşullarını gözetmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, yemek hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla öğrencilerin görüş ve önerilerini doğrudan yönetime iletebildiği karekod uygulamasının hayata geçirildiği ifade edildi.

Bu uygulama aracılığıyla öğrencilerin yemeklerin kalitesi, sunumu ve hizmet süreçlerine ilişkin şikayet, talep ve önerilerini anlık iletebildiklerine, gelen bildirimlerin değerlendirilerek gerekli iyileştirmelerin yapıldığına işaret edilerek, yemek hizmetinin engellenmesinin diğer öğrencilerin haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

Öğrencilerin görüş ve taleplerini barışçıl, demokratik yollarla ifade etme hakkına sonuna kadar saygı duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak öğrencilerimizin üçte birinin zaten ücretsiz yemek yediği, her ihtiyaç sahibinin 7 gün 3 öğün ücretsiz yemeğe erişebildiği ve porsiyon başına maliyetin yüzde 76'sının üniversite bütçesinden karşılandığı bir ortamda, yemekhanenin işgal edilmesi ve yemek hizmetinin engellenmesi asla haklı gösterilemez."

"Eylemler öğrencileri olumsuz etkiledi"

Açıklamada, yemekhanelerde yapılan eylemlerin yemek hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencileri olumsuz etkilediği, derslerine ve laboratuvar çalışmalarına yetişmeye çalışan öğrencilerin beslenme hizmetine erişiminin engellenmesinin demokratik protesto sınırlarını aştığı belirtildi.

Kaynak: AA
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