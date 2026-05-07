Aydın'da boğasının saldırısına uğrayan adam 51 gün sonra hayatını kaybetti
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayan Mevlüt Bacaksız, hastanede tedavi görürken yaşamını yitirdi.
Mevlüt Bacaksız, 17 Mart'ta Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi'ndeki erik bahçesinde, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğradı.
Bacaksız çevredekilerin yardımıyla boğanın saldırısından kurtarıldı.
Ağır yaralanan ve ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bacaksız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Enes Uzun