Üye Girişi
Haberler

Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda Denizde Film Keyfi

Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda Denizde Film Keyfi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da düzenlenen 12. Türk Filmleri Haftası, 'Efsane' filmi ile sona erdi. Sinema tutkunları, denize kurulan beyaz perdede film izleyerek keyifli anlar yaşadı. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı, etkinliğin gelecek yıllarda da devam edeceğini duyurdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 12'ncisi bu yıl düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın son günü olan dün, sinema tutkunları denize kurulan beyaz perdede, sahildeki şezlonglara uzanarak 'Efsane' isimli filmi izledi. O anlar havadan drone ile görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin desteğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası dün Bitez Sahili'nde düzenlenen etkinlikle sona erdi. Plajın yaklaşık 40 metre açığına denizin üzerine beyaz perde kurulumu yapıldı. Havanın kararmasıyla birlikte sinemaseverler alana gelerek klasiğin dışında şezlonglara uzanarak yerli yapım olan Selçuk Aydemir'in yazıp, yönettiği; başrollerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Cemile Canyurt'un paylaştığı 'Efsane' filmini izledi. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Denizin üzerinde film seyretmenin keyifli olduğunu söyleyen Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) Başkanı Cenk Sezgin, "Bodrum'un çok otantik noktalarında film gösterimleri oldu. Bodrum Kalesi, Değirmenler Tepesi'nde bugün de Bitez'deyiz, ciddi bir katılım var. Gerçekten denizin üzerinde film seyretmek çok keyifli oluyormuş. Önümüzdeki yıllarda bunu artırarak devam ettirmek niyetindeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Sanat Etkinlik Güncel Sinema Bodrum Turizm Kültür Sanat

Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

Hamas, İsrail katliamının yıl dönümünde saldırı başlattı

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor
Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Başvuru ekranı Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.