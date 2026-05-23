Bodrum'da ana su isale hattı patladı, uzun araç kuyrukları oluştu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattının yüksek basınç nedeniyle patlaması sonucu yolda göçük meydana geldi ve uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, MUSKİ ekipleri onarım çalışması başlattı.
Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Demirbükü mevkisinde ana su isale hattı yüksek basınç nedeniyle patladı. Boru hattının patlamasıyla yolda göçük oluştu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Türkbükü ve Bodrum istikametine jandarma ekiplerince trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. MUSKİ ekiplerince bölgede onarım çalışması başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı