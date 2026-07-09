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Bodrum'da personel lojmanında çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da personel lojmanında çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde personel lojmanı olarak kullanılan bir yatakhanede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında bir oda tamamen yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, personel lojmanı olarak kullanılan yatakhanede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Çırkan Mahallesi Temel Sokak'ta bulunan ana binadan ayrı personel lojmanı olarak kullanılan yatakhanede çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu bir odanın tamamen yandığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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