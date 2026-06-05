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Muğla'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.

M.H'nin kullandığı 42 D 6988 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik mevkisinde karşı şeride geçerek İ.Ö. yönetimindeki 35 VN 205 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobildeki 2 kişi ile minibüsteki 4 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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