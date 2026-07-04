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Bodrum'da pompalı tüfekle rastgele ateş açtı; o anlar kamerada

Bodrum'da pompalı tüfekle rastgele ateş açtı; o anlar kamerada
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen L.A., bir eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen L.A., bir eğlence mekanının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Cevatşakir Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. L.A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı ve aralarında sorun olduğu öne sürülen kadının çalıştığı eğlence mekanının önüne gelip, pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin rast gele açtı. Alkollü olduğu ileri sürülen L.A., olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, L.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 4 boş kartuşa rastlarken, işletmenin giriş kapısı ile bir aracın camına saçma isabet ettiği belirlendi. Olay anı ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, L.A.'nın çevreye rastgele ateş açtığı anlar yer aldı. L.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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