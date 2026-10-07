Haberler

BM, Ukrayna'da son 24 saatte 150'den fazla sivil kayıp olduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik saldırılarını 'şiddetle' kınadı. Sözcü Stephane Dujarric, son 24 saatteki saldırılar ve cephe çatışmalarının 150'den fazla sivil kayba yol açtığını, hastane ve enerji altyapısının vurulduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ordusunun Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik devam eden saldırılarını "şiddetle" kınadığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Genel Sekreter, Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınamaktadır." diyen Sözcü, bu saldırıların rekor sayıda sivil kaybına ve kritik sivil altyapıda büyük hasara yol açtığını bildirdi.

Dujarric, Genel Sekreter'in, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya'da, özellikle Moskova bölgesindeki son saldırılar sonucunda artan sivil kayıplarından da derin endişe duyduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki insani yardım çalışanlarının, son 24 saatteki saldırılar ve cephe hattındaki çatışmaların 150'den fazla sivil kayba yol açtığını aktardığını belirten Dujarric, saldırıların bir hastane ve enerji altyapısı da dahil olmak üzere, sivil altyapıyı vurduğunu söyledi.

Dujarric, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan tüm saldırıların nerede olursa olsun uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ve bu tür saldırılara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı

Dünyanın en azılı suçlusu İstanbul'da yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı

Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri hayli şaşırttı
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı

Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı

Tarihi gecede büyük skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan Haberler.com'a özel Cemil Tugay açıklaması

Şebnem Bursalı Aksoy'dan Cemil Tugay açıklaması
Nazardan koruyor tanesi 60 liradan kapış kapış gidiyor

Nazardan koruyor tanesi 60 liradan kapış kapış gidiyor