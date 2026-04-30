BM: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı son derece endişe verici

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin, durumun "son derece endişe verici" olduğunu belirterek, "Herkes, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli." dedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin, durumun "son derece endişe verici" olduğunu belirterek, "Herkes, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli." dedi.

Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyla ilgili soru üzerine Dujarric, durumu "son derece endişe verici" olarak nitelendirdi ve "Herkes, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz." dedi.

Dujarric, bütün bu sorunların çözümünün, Gazze'ye daha fazla insani yardım erişimine bağlı olduğunu belirterek, "tüm geçiş noktalarının tekrar açılması" için çağrıda bulundu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
