BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Kolombiya'da

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Andreas Üniversitesi Rektörü Raqhel Bernal'in konuşması

Eski Çvre Bakanı Manuel Rodriguez Becerra'nın konuşması

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un konuşması

Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'Uun konuşması

Kolombiya'da BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve 2016 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, eski Kolombiya devlet başkanı Juan Manuel Santos, Bogota kentinde düzenlenen akademik programa katıldı. Ban Ki-Moon burada bir konuşma yaptı.