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Bizim Gök Kubbemiz Projesi kapsamında öğrenciler Keban'ın doğal güzelliklerini gezdi

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Bizim Gök Kubbemiz Projesi kapsamında öğrenciler Keban'ın doğal güzelliklerini gezdi
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Bizim Gök Kubbemiz Projesi kapsamında İstanbul'dan Keban'a gelen öğrenci ve eğitimciler, Keban Barajı Hidroelektrik Santrali'ni gezdi. Grup Fırat Nehri, Fırat Köprüsü, Seyirtepe ve Çırçır Şelalesi'ni görüp Keban Musa Coşkun Ortaokulu'ndaki programa katıldı.

İstanbul'dan gelen öğrenci ve eğitimciler, Keban ilçesinin doğal güzelliklerini ve Keban Barajı Hidroelektrik Santrali'ni gezdi.

"Bizim Gök Kubbemiz Projesi" kapsamında kente gelen İstanbul Bayrampaşa İlçe Millİ Eğitim Şube Müdürü Yücel Sarıoğlu, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nuri Kaya ile öğrenci ve eğitimciler, Keban ilçesini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre'yi makamında ziyaret eden öğrenci ve eğitimciler, daha sonra Keban Musa Coşkun Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Program kapsamında öğrenci ve eğitimciler, Fırat Nehri, Fırat Köprüsü, Seyirtepe, Çırçır Şelalesi ve Keban Barajı Hidroelektrik Santralini gezdi.

Kaynak: AA
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