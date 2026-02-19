Haberler

Bitlis Valisi Karakaya'dan ramazan mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ramazan ayını kutlayarak, sevgi, huzur ve bereket dolu günler dileğinde bulundu. Ramazan'ın yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı özel bir zaman olduğunu vurguladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, kadim şehir Bitlis'te, rahmet, bereket, af ve mağfiret ayı olan, yardımlaşma ve paylaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı ramazan ayına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı, gönüllerin arındığı, kırgınlık ve dargınlıkların sona erdiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ay, inananların kendi içinde muhasebe yaptığı, nefsini terbiye ettiği, birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği önemli bir manevi iklimdir. Yüce Allah'tan bu mübarek ayda kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere ulaştırmasını niyaz ediyor, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Başta Bitlisli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyor, sağlığa, huzura, barışa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA " / " + Berfin Sidar Aşit -
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Görüntüler infial yaratmıştı! Ahırdaki işkencede yeni gelişme
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi
Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Görüntüler infial yaratmıştı! Ahırdaki işkencede yeni gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi

Arkadan hızla yaklaştı, sonrası kan dondurucu