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Bitlis'te Yasa Dışı Şahin Avına Cezalar

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Bitlis'te yasa dışı olarak doğan ve şahin avlamaya çalışan 3 kişiye toplam 61 bin 879 TL ceza uygulandı. İl Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, Adlicevaz ilçesinde yasa dışı şahin ve doğan avlamaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilere toplamda 61 bin 879 TL ceza uygulanırken, araçlarında yapılan aramada 1 adet ulu doğan ile 3 adet güvercin ele geçirildi.

BİTLİS'te yasa dışı olarak doğan ve şahin avlamaya çalışan 3 kişiye toplam 61 bin 879 TL ceza uygulandı.

İl Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, Adlicevaz ilçesinde yasa dışı şahin ve doğan avlamaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilere toplamda 61 bin 879 TL ceza uygulanırken, araçlarında yapılan aramada 1 adet ulu doğan ile 3 adet güvercin ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

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