Bitlis'te Yasa Dışı Şahin Avına Cezalar

Bitlis'te yasa dışı olarak doğan ve şahin avlamaya çalışan 3 kişiye toplam 61 bin 879 TL ceza uygulandı. İl Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, Adlicevaz ilçesinde yasa dışı şahin ve doğan avlamaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilere toplamda 61 bin 879 TL ceza uygulanırken, araçlarında yapılan aramada 1 adet ulu doğan ile 3 adet güvercin ele geçirildi.