Bitlis'te 2 ayda 135 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 1 Nisan-31 Mayıs arasında düzenlenen operasyonlarda Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 19 şüpheli tutuklandı.
Bitlis'te 2 ayda Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 19 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 1 Nisan-31 Mayıs arasında gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.