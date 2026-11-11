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Bitlis'in ilçelerinde fidan dikildi

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Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Ahlat'ta Kaymakamlık, Tatvan Orman İşletme Şefliği ve Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği işbirliğiyle Tunus Mahallesi Hıdır mevkisinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Tatvan Orman İşletme Şefi Kemal Akay, törende yaptığı konuşmada, ormanları korumanın en önemli yolunun ağaç sevgisini çocuklara kazandırmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin doğanın korunmasında önemli rol üstlendiğini belirten Akay, şöyle konuştu:

"Ormanlarımızı korumanın en kesin yolu, o sevgiyi öğrencilerimizin kalbine dikmektir. Bugün burada devletimizin zirvesinden okuldaki sırasından kalkan öğrencimize kadar herkesin omuz omuza olması, doğaya olan ortak vefamızın en güzel resmidir. Sevgili öğrenciler, dünyadaki iklim krizini, kuraklığı ve yanan ormanları sadece sosyal medyadan izleyerek değiştiremeyiz. Bugün dijital dünyadan çıkıp sahaya inme, geleceğinize bizzat yön verme günüdür. Bugün ellerinize bulaşacak olan toprak, yarın soluyacağınız temiz havanın, içeceğiniz temiz suyun garantisidir. Sizler büyüyüp bu ülkenin yönetiminde, ekonomisinde söz sahibi olurken, bugün diktiğiniz fidanlar da sizinle birlikte büyüyecek ve bu ülkeye nefes olacak."

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu. Bazı fidanlara Ahlatlı şehitlerin isimleri verildi.

Törene Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Orhan Ergin, kurum amirleri, şehit aileleri, askerler ve öğrenciler katıldı.

Hizan'da ise Orman İşletme Müdürlüğünce Gayda Sulama Göleti yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte 300 fidan dikildi.

Etkinliğe Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Yahya Şam, kurum amirleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İlçede ağaçlandırma çalışmalarının sürdürülmesi ve fidan sayısının artırılması amacıyla önümüzdeki süreçte fidan dağıtımı ve dikim çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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