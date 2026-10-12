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Bitlis Hizan'da kamyonet istinat duvarına çarptı, bir kişi yaralandı

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Bitlis'in Hizan ilçesi Yemişli Mahallesi'nde kontrolden çıkan kamyonet, istinat duvarına çarparak kaza yaptı; kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Yemişli Mahallesi'nde Ercan Yaman idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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