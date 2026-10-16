Bitlis Hizan'da ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı ev yangını söndürüldü

Bitlis Hizan'da ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı ev yangını söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesindeki Yenikent Mahallesi'nde bir evde, ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenikent Mahallesi'nde Nusret Temiz'e ait evde, ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA