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Bitlis Güroymak'ta taksinin bagajında 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

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Bitlis Güroymak'ta taksinin bagajında 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 Kasım'da tır parkında durdurulan taksinin bagajındaki bidonda 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde taksinin bagajındaki bidonda 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 5 Kasım'da Güroymak'ın Tahtalı köyü mevkisindeki tır parkında bir taksi durduruldu.

Yapılan aramada bagajdaki bidonda 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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