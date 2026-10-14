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Bitlis Eren Üniversitesinde 113 özel güvenlik görevlisi KAAN eğitimi aldı

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Bitlis Eren Üniversitesinde 113 özel güvenlik görevlisi KAAN eğitimi aldı
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Bitlis Eren Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında görev yapan 113 özel güvenlik görevlisine, KAAN Uygulaması kapsamında eğitim verildi. İl Emniyet Müdürlüğü, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin sürdürüldüğünü duyurdu.

Bitlis Eren Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında görev yapan 113 özel güvenlik görevlisine, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması kapsamında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında görev yapan 113 özel güvenlik görevlisine yönelik KAAN Uygulaması kapsamında eğitim düzenlendi.

Kaynak: AA
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