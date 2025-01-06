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Bitkin Halde Bulunan Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı

Bitkin Halde Bulunan Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı
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Antalya'nın Kemer ilçesinde, belediye personeli tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan dağ keçisi, tedavi için Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Enfeksiyon tespit edilen hayvana serum takıldı ve tedavi süreci başlatıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde belediye personelince bitkin halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Can Çırpıcı ve Hüseyin Divit, Gedelme Yaylası'ndan dönerken, yol kenarında bitkin halde dağ keçisi buldu.

Belediyenin Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen dağ keçisinin bitkin düştüğü ve ağız kısmında enfeksiyon oluştuğu tespit edildi.

Serum takılarak, tedavilerine başlanan dağ keçisi, yeniden doğaya bırakılacak.

Veteriner hekimi Fevzi Uzun, yaralı dağ keçisine ilk müdahalesini yaptıklarını, hayvanın durumunun ağır olduğunu belirtti. Dağ keçisinin ilk tedavilerinin tamamlandığını anlatan Uzun, "Milli Parklara da haber verdik. Diğer tedavi işlemlerini bir üst kurul yapacak." dedi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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