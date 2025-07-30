Bisikletliye Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Bisikletliye Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Çivril ilçesinde bisikletine otomobil çarpan 52 yaşındaki Mehmet Yeni yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bisikletine otomobil çarpan Mehmet Yeni (52) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta usta olarak çalışan Mehmet Yeni, bisikletiyle Yamanlar Mahallesi'nden Kocayaka Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra Yeni'nin kullandığı bisiklete Kerem M. yönetimindeki AC 705 NP plakalı otomobil çaptı. Yeni, çarpmanın şiddetiyle yolun dışına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Yeni'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yeni'nin cansız bedeni otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Kerem M.'yi gözaltına aldı. Kerem M.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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