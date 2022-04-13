Bisikletli gezginleri Türkiye'ye ulaştıracak hatta proje aşaması tamamlandı (2)

AVRUPA BİSİKLET YOLU

Kısa adı EuroVelo olan Avrupa Bisiklet Yolu ağı, 16 ayrı uzun yol rotası ile Avrupa içinde bisiklet ile seyahat etme imkanı sağlayan bir proje. Toplam 90 bin kilometrelik ağın 44 bin kilometresi tamamlandı. Türkiye'de 2023 yılında tamamlanması planlanan iki koridorun bu ağa bağlanmasıyla bisikletli gezginler ülkeyi ziyaret edebilecek.