Uzmanlar: Bisiklet, kentsel sorunlara düşük maliyetli çözüm sunuyor

Uzmanlar, bisikletin kentsel sorunlara düşük maliyetli ve etkili çözümler sunduğunu belirterek, bisiklet altyapısına yatırımın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde trafik, sağlık ve çevre sorunlarını aynı anda çözme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Hollanda Bisiklet Elçiliği (Dutch Cycling Embassy) Uluslararası İlişkiler Müdürü Chris Bruntlett ve Brezilya'daki Pontifical Katolik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nelson Todt, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla AA muhabirine, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için atılması gereken adımları ve bisikletin farklı coğrafyalardaki rolünü değerlendirdi.

Bisikletin yalnızca ulaşım aracı olmadığını savunan uzmanlar, sağlık, çevre, eğitim ve sosyal içerme politikalarının da ayrılmaz parçası olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bruntlett, Hollanda'nın dünyanın önde gelen bisiklet ülkelerinden biri haline gelmesinin kader olmadığını ve bunun 1970'lerde yaşanan bir dizi krizin ürünü olduğunu söyledi.

Hollanda'da 1950'lerde arabanın daha yaygın ulaşım aracı olduğuna işaret eden Bruntlett, "1973 OPEC petrol krizi, Hollanda'nın kentsel ve ulaşım planlaması önceliklerinde arabadan uzaklaşmasına yol açtı." dedi.

"Bisiklet kullanımı sağlık sistemine yılda 19 milyar avro kazandırıyor"

Bruntlett, bisikletin toplumsal düzeyde şehirleri ve hayatları dönüştürdüğünü ve çok daha sağlıklı nüfusa yol açtığını belirterek, "Hollanda'daki bisiklet kullanım oranlarının kamu sağlık sistemine yılda 19 milyar avro tasarruf sağladığını biliyoruz. Ruh sağlığını iyileştiriyor, mahallenizdeki uyum ve sosyal bağlantı ile güven düzeylerini artırıyor çünkü insanlar cam ve metal aracılığıyla değil, yüz yüze temas kurarak ve insani düzeyde etkileşime girerek birbirleriyle buluşuyor." ifadelerini kullandı.

Bisikletin şehirlerdeki sınırlı alanın daha verimli kullanılmasına, trafik yoğunluğunun azalmasına ve seyahat sürelerinin daha öngörülebilir hale gelmesine katkı sağladığını dile getiren Bruntlett, bisiklet ulaşımında yol bakım maliyetlerinin ve trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaların daha düşük seviyede olduğunu vurguladı.

Hollanda'nın, Hindistan, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle de bisiklet şehirleri deneyimini paylaştığını aktaran Bruntlett, "Bisiklet, o şehir ve kasabalardaki insanlara bir araba sahibi olmanın mali yükü olmadan fırsatlara erişim imkanı sağladığı için eşitleyici unsur." dedi.

"Bisiklet politikaları yalnızca ulaşım politikası olarak görülmemeli"

Pontifical Katolik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Olimpiyat değerlerini yaymayı hedefleyen Brezilya Pierre de Coubertin Komitesi Başkanı Prof. Dr. Todt da bisiklet kullanımını arttırma politikalarının yalnızca ulaşım politikası olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerin bisikleti etkili şekilde kullandığına işaret eden Todt, "Brezilya'da sağlık politikaları, eğitim politikaları, çevre politikaları ve sosyal politikalar hakkında düşünmemiz gerekiyor. Bisiklet sağlık harcamalarını azaltmaya, yaşam kalitesini artırmaya ve toplulukları güçlendirerek daha sürdürülebilir şehirler oluşturmaya yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

"Önce güvenli bisiklet şeritleri"

Todt, büyük şehirlerde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmanın önündeki en büyük engelin güvenlik olduğuna dikkati çekerek, "Büyük şehirde bisiklet sürmek bazen tehlikeli çünkü arabalar ve trafik var. Bu yüzden ilk mesele bisiklet şeritleriyle güvenli koşullar sunmak." dedi.

İnsanları bisikletin güvenli ve faydalı olduğuna ikna etmek için çaba gösterilmesi gerektiğini söyleyen Todt, "Sadece eğlence, hafta sonları veya boş zamanı değerlendirmek için değil, aynı zamanda okula, işe gitmek için de bisiklet kullanmak harika bir fikir olabilir." ifadesini kullandı.

Todt, metropollerin trafik sorunlarına işaret ederek, "Bisiklet kullanımı bu sorunu ve araç sayısını azaltıyor. İkinci olarak çevre, hava kalitesi iyileşiyor çünkü bisiklet temiz ve sağlıklı. Üçüncüsü sağlık meselesi. İnsanlar her zamankinden daha fazla oturuyor, ofiste çalışıyor ya da telefonlarıyla vakit geçiriyor. Bisiklet sürdüğünüzde sağlığınız da iyileşiyor." diye konuştu.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanıyor

Türkmenistan hükümetinin öncülüğünde 2018'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla kabul edilen Dünya Bisiklet Günü, bisikletin "benzersizliği, dayanıklılığı ve çok yönlülüğü" ile "basit, uygun fiyatlı, güvenilir, temiz ve çevre dostu sürdürülebilir bir ulaşım aracı" olmasını vurguluyor.

BM Genel Kurulunun 2022'de kabul ettiği "Sürdürülebilir kalkınma için ana akım bisiklet kullanımının toplu taşıma sistemlerine entegrasyonu" kararı, bisiklet kullanımının bu rolünü esas alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel aktiviteyi artırması, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları azaltması, hava ve gürültü kirliliğini düşürmesi nedeniyle bisiklet kullanımını aktif olarak destekliyor.