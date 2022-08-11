Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: 'Bütün İşsizler Dahil Edildiğinde Açıklanan İşsizlik Oranının Kat Kat Üstünde Çıkacaktır'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Gerçekten işsiz olan bütün kişiler istatistiğe dâhil edildiğinde açıklanan işsizlik oranının kat kat üstünde çıkacaktır. TÜİK’in başta enflasyon olmak üzere açıkladığı bütün istatistiklerde AKP hükümetine hizmet etmeyi acilen bırakarak, yurttaşların gerçek oranları öğrenmesine imkân sağlamalıdır” açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Gerçekten işsiz olan bütün kişiler istatistiğe dahil edildiğinde açıklanan işsizlik oranının kat kat üstünde çıkacaktır. TÜİK'in başta enflasyon olmak üzere açıkladığı bütün istatistiklerde AKP hükümetine hizmet etmeyi acilen bırakarak, yurttaşların gerçek oranları öğrenmesine imkan sağlamalıdır" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, bugün TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Balık, şunları ifade etti:

"TÜİK İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI SONUÇLARINA GÖRE İŞSİZLİK ORANI 0,3 PUANLIK AZALIŞ İLE YÜZDE 10,3 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"

"TÜİK İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 20,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,3, kadınlarda ise yüzde 27,9 olarak belirlendi.

"TÜİK'İN İŞSİZLİK RAKAMLARI YURTTAŞLARIN GERÇEKLERİ ÖĞRENMEMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERMEKTEDİR"

Çarpıtılmış ve manipüle edilmiş şekilde veri açıklamayı alışkanlık haline getiren TÜİK'in işsizlik rakamları da yurttaşların gerçekleri öğrenmemesi için çaba göstermektedir. İşsizlik rakamlarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler bugün birçok ülke tarafından terk edilerek çağ dışı bırakılmıştır. İş aramaktan vazgeçenler, açık öğretim fakültelerinde eğitim alarak iş arayanlar, altı aydan az süredir işsizlikle mücadele edenler gibi birçok kişi işsizlik rakamlarına dahil edilmemektedir. Gerçekten işsiz olan bütün kişiler istatistiğe dahil edildiğinde açıklanan işsizlik oranının kat kat üstünde çıkacaktır. TÜİK'in başta enflasyon olmak üzere açıkladığı bütün istatistiklerde AKP hükümetine hizmet etmeyi acilen bırakarak, yurttaşların gerçek oranları öğrenmesine imkan sağlamalıdır."