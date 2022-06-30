Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin mesaj - Haberler

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Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin mesaj

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin mesaj

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Ekinci, kutlama mesajında, haziran ayı itibarıyla kentte 42 koruyucu aile olduğunu belirtti.

Ekinci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün devam eden çalışmalarıyla daha fazla çocuğu koruyucu ailelerle buluşturmak, daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesini istediklerini bildirdi.

Koruyucu aileleri bu erdemli davranışları için tebrik eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun ailesi olabilmek için kan bağı değil kalp bağı esastır. Her çocuk sıcak bir aile ortamına ihtiyaç duyar. Bakıma ve korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımız için aile odaklı sosyal hizmet modellerimizin başında koruyucu aile hizmeti gelmektedir. Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki çocukları birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleriyle buluşturmaktır. Koruyucu aile hizmetinden faydalandırılan çocuk sayısı 53 olup koruyucu aile yanında kalan çocukların 23'ü kardeş. Bu vesileyle ülkemizin geleceği olan nesillerimize sahip çıkmak ve onları mutlu yarınlara hazırlamak için vatandaşlarımızın kurumlarımızda hizmet alan bakım ve koruma altındaki sevgili çocuklarımıza koruyucu aile olmalarını önemle rica ediyorum."

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

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