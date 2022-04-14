Bingöl'ün 'Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi'ne çeşit özellik tescil belgesi

Bingöl Üniversitesince yürütülen çalışmayla geliştirilen "Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi"ne Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından çeşit özellik tescil belgesi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ar-Ge faaliyetleri kapsamında Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi çeşidi geliştirdi.

Geliştirilen ürün, Tarım ve Orman Bakanlığınca, Eskişehir, Erzincan, Konya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta tescile esas deneme çalışmaları yapıldı.

İki yıl süren deneme sürecinin ardından Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından tescil edilerek "Milli Çeşit Listesi"ne eklendi.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Mehmet Ayçiçek'in yaptığı Yedisu Çınarbey Kuru Fasulyesi, kentin ilk çeşit özellik tescil belgesi alan bitkisel ürünü oldu.