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Bingöl haberi! Bingöl'de Kovid-19 vaka artışına karşı aşı uyarısı

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl haberi! Bingöl'de Kovid-19 vaka artışına karşı aşı uyarısı

Bingöl haberlerine göre Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gengörü, vatandaşlara Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmaları uyarısında bulundu.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gengörü, vatandaşlara Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmaları uyarısında bulundu.

Gengörü, yaptığı açıklamada, son günlerde acil servise Kovid-19 belirtileriyle başvuran hastaların sayısındaki artışın gün geçtikçe devam ettiğini belirtti.

Hastanede servis ve yoğun bakımların hazır halde bekletildiğine değinen Gengörü, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hastanemizde yoğun bakımda veya servislerde yatarak tedavi görmek zorunda kalan ağır hasta sayımızda önemli bir artış olmasa bile bu bulaşma hızının devam etmesi durumunda önümüzdeki günler için kaygı duymaktayız. Yaz ve tatil mevsimi olması, il ve yurtdışından gelen akraba ve ziyaretçi sayısının artması gibi sebeplerle ilimizde nüfus yoğunluğunun arttığı görülmektedir. Tüm bu sebeplerden hareketle vatandaşlarımızdan gerekli tüm tedbirlere uymalarını önemle rica ediyoruz. Toplu taşıma araçları, düğün ve taziye gibi her türlü kapalı ve kalabalık ortamlarda mutlaka tedbirlere uymalıyız. Gribal hastalık belirtileri olan vatandaşlarımızın kendilerini mutlaka izole etmeleri ve asla kalabalık ortamlara girmemeleri gerekmektedir."

Gengörü, bu süreçte faydası net olarak ortaya konan aşıların hatırlatma dozlarının yapıldığını ve hastanede randevusuz olarak da vatandaşların aşı olabileceklerini aktardı.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

Devlet Hastanesi Bingöl Güncel Haberler

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