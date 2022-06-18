Bingöl'de YKS heyecanı

Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Bingöl'de sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler Bingöl Üniversitesi kampüsüne geldi.

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Aileler okul önünde heyecanla beklerken, bazı aileler Kuran okudu.

Öğrencilerini sınava getiren İngilizce öğretmeni Mehmet Önalan, "1 yılın emeği var, umarım hepsi için verimli bir sınav olur." dedi.