Bingöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bingöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bingöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AZ 646 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.

Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili güvenli alana park ederek yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İtfaiye Bingöl Güncel Haberler

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