Otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 134. Sokak'ta park halindeki otomobilin motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda yılan, otomobilden çıkarıldı.
Daha sonra ekipler, yılanı doğaya bıraktı.
AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel