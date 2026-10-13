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Bingöl'de otomobil ile panelvan çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Bingöl'de otomobil ile panelvanın Abdullah Bazencir Caddesi'nde çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 12 ACB 947 plakalı otomobil ile 12 AV 039 plakalı panelvan Abdullah Bazencir Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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