Bingöl'de otomobil ile panelvan çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Bingöl'de otomobil ile panelvan çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de otomobil ile panelvanın Abdullah Bazencir Caddesi'nde çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 12 ACB 947 plakalı otomobil ile 12 AV 039 plakalı panelvan Abdullah Bazencir Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA