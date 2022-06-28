Bingöl'de öğrencilerden resim şenliği

Bingöl'de Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında eğitim alan öğrenciler resim şenliği düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında, çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmek için akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda yüzen adalarda gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler resim çizdi, voleybol, badminton oynadı ve Gülbahar Barajı kıyısında dilek feneri uçurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, etkinlikle çocukların hayal güçlerini geliştirmeleriyle birlikte doğal ve kültürel yerleri tanımalarını amaçladıklarını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Proje Koordinatörü Fatoş Görçüm de çocukların yüzlerindeki tebessümün her şeyden önemli olduğunu aktararak, bunu daim kılmak için ODES kapsamında etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve öğretmenler katıldı.