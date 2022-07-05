Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Bingöl Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların kesim ve satış yerlerini belirledi. Bingöl Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların kesim ve satış yerlerini belirledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurbanlık kesimleri mezbahane ve Et Kombinası Müdürlüğünde, kurbanlık satışları ise Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılacak. Çevreyi kirletecek ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde kurbanlık satışı ve kesimlerine izin verilmeyecek. Zabıta, temizlik, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri, Kurban Bayramı boyunca vatandaşlara hizmet verecek. AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel Bingöl Belediyesi Kurban Bayramı Güncel Haberler

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