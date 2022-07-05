Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
 - Güncelleme:
Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Bingöl Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların kesim ve satış yerlerini belirledi.

Bingöl Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların kesim ve satış yerlerini belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurbanlık kesimleri mezbahane ve Et Kombinası Müdürlüğünde, kurbanlık satışları ise Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılacak.

Çevreyi kirletecek ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde kurbanlık satışı ve kesimlerine izin verilmeyecek.

Zabıta, temizlik, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri, Kurban Bayramı boyunca vatandaşlara hizmet verecek.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

Bingöl Belediyesi Kurban Bayramı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title