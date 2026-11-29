Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 1'i ağır 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Solhan kara yolunun Sarıçiçek köyü mevkisinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. UMKE ve vatandaşların çıkardığı yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 LD 439 plakalı otomobil, Bingöl- Solhan kara yolunun Sarıçiçek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
UMKE ekipleri ve vatandaşlar, kazada yan yatan otomobili düzelterek yaralıların araçtan çıkarılmasını sağladı.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.