Bingöl'de kaybolan çoban 15 saat sonra bitkin halde bulundu

BİNGÖL'de, gece karanlığında yönünü şaşırıp kaybolduğu belirtilen çoban Mehmet Tan (30), 15 saat sonra, bitkin halde bulundu.

Solhan ilçesi Sülünkaş köyü kırsalında hayvan otlatan Mehmet Tan, dün akşam saatlerinde otlattığı hayvanları ahıra bıraktıktan sonra kırsalda yürümek istedi. Bir süre sonra Tan, iddiaya göre gece karanlığında yönünü şaşırıp kayboldu. Yakınları, Tan'dan haber alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kayıp çobanın bulunması için jandarma, AFAD, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Arama Kurtarma ve SAR ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler, 15 saatlik aramanın ardından çobanı kırsalda, bir ağacın altında bitkin halde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çoban, ailesinin yanına götürüldü.