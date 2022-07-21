Binali Yıldırım: "Amansız bir şekilde bölücü terör örgütü ve FETÖ terör örgütü ile mücadelemiz devam ediyor"
AA - Fatih Bulut - Güncel
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25. Kayısı Festivali AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın ödülleri vermesi MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Malatya'da düzenlenen 25. Kayısı Festivali'nde konuştu.
25. Kayısı Festivali
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın ödülleri vermesi MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Malatya'da düzenlenen 25. Kayısı Festivali'nde konuştu.
AA / Fatih Bulut - Güncel