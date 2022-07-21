Binali Yıldırım: "Amansız bir şekilde bölücü terör örgütü ve FETÖ terör örgütü ile mücadelemiz devam ediyor" 25. Kayısı Festivali AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın ödülleri vermesi MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Malatya'da düzenlenen 25. Kayısı Festivali'nde konuştu. 25. Kayısı Festivali Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın ödülleri vermesi MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Malatya'da düzenlenen 25. Kayısı Festivali'nde konuştu. AA / Fatih Bulut - Güncel Binali Yıldırım AK Parti Malatya Güncel Haberler

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