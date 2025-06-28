Bilim Kafe Buluşmaları ile Hayvancılık Eğitimi

Bilim Kafe Buluşmaları ile Hayvancılık Eğitimi
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YÖK tarafından koordine edilen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Ardahan'da buzağı ölümlerinin nedenleri hakkında eğitim verildi. Ardahan Üniversitesi akademisyenleri, bilimin toplumla buluşturulması amacını vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında, hayvancılığın önemli merkezlerinden Ardahan'da, buzağı ölümlerinin nedenleri konusunda bilgi verildi.

Ardahan Üniversitesinden (ARÜ) yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı etkinlik çerçevesinde Merkez Çamlıçatak köyünün yaklaşık 2 bin rakımlı yaylasında düzenlenen eğitimde hayvancılık ele alındı.

Eğitime katılan akademisyenlerce, Bilim Kafe uygulamalarının temel amacının üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Çalışma doğrultusunda, bilimin herkesin anlayabileceği, sorgulayabileceği ve katkı sunabileceği bir zemine taşınmasının önemine dikkat çekildi.

Programda, ARÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemalettin Ayvazoğlu, buzağıların doğum sürecinden itibaren karşılaştıkları sağlık sorunları, beslenme yöntemleri ve hastalıklarının tedavi süreçleri gibi konuları ele aldı.

Çiftçilere ağıllarda verilen uygulamalı eğitim ve soru cevap sonrasında etkinlik tamamlandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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