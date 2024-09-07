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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeleri Atandı, Bakanlık Görevden Almaları Yapıldı

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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine atama ve bakanlıklarda yapılan görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İbrahim Acarlı, Ahmet Hüsrev Vural, Prof.Dr.Mehmet Koca, Prof.Dr.Engin Saygun, Prof.Dr.Hasan Tahsin Fendoğlu, Veli Küçük, Hayrettin Kurt, İsmail Kurul ve Hakan Öztatar Bilgii Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper ÖZKAN, Tarım ve Orman Bakanlığı; 11. Bölge Müdürü Halim ÖZDEMİR, 9. Bölge Müdürü Musa KAYA ve 2. Bölge Müdürü Adil ŞENCAN görevden alındı.

(ANKARA) - Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine atama ve bakanlıklarda yapılan görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bilgii Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14'ncü maddesi gereğince yapılan atamalar Cumhurbaşkanı imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; İbrahim Acarlı, Ahmet Hüsrev Vural, Prof.Dr. Mehmet Koca, Prof.Dr.Engin Saygun, Prof.Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Veli Küçük, Hayrettin Kurt, İsmail Kurul ve Hakan Öztatar Bilgii Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper ÖZKAN, Tarım ve Orman Bakanlığı; 11. Bölge Müdürü Halim ÖZDEMİR, 9. Bölge Müdürü Musa KAYA ve 2. Bölge Müdürü Adil ŞENCAN görevden alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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