Bilecik Valisi Sözer, muhtarlarla iftarda buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, mahallerde görev yapan muhtarlarla iftar programında bir araya gelerek, onların talep ve önerilerini dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki mahalle ve köylerde görev yapan muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi binasındaki organizasyonda Vali Sözer, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Sözer, muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında adeta köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Özverili çalışmalarından dolayı katılımcılara teşekkür eden Sözer, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın da yer aldığı iftar, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
