Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma personeliyle bir araya gelerek, il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve jandarmanın güvenlikteki önemli rolünü vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette jandarma personeliyle bir araya gelen Sözer, yetkililerden il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, jandarmanın vatanın huzuru ve milletin güvenliği için üstlendiği önemli görevleri büyük fedakarlıklarla yerine getirdiğini belirtti.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
