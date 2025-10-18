Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette jandarma personeliyle bir araya gelen Sözer, yetkililerden il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, jandarmanın vatanın huzuru ve milletin güvenliği için üstlendiği önemli görevleri büyük fedakarlıklarla yerine getirdiğini belirtti.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.