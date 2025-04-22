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Bilecik'teki Şantiyede Yangın: Konteynerler Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'teki Şantiyede Yangın: Konteynerler Kullanılamaz Hale Geldi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmı zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan şantiyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürülen yangın nedeniyle işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmının kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
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