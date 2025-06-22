Bilecik'te Şüpheli Ölüm ve Kayıp Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Bilecik'te evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in kayıp eşi İsmail Güneş'in arama çalışmalarına devam ediliyor. Jandarma ve emniyet ekipleri, İsmail Güneş'in arabasının bulunduğu bölgede hem karada hem de suda arama yapıyor.

Bilecik'te, evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in (51) kayıp eşi İsmail Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler, İsmail Güneş'in arabasının terk edilmiş halde bulunduğu Sakarya Nehri kenarındaki Osmaneli ilçesi Çavuşlar mevkisindeki arama çalışmalarını hem su altında hem de karada sürdürüyor.

Yetkililer, olayı şüpheli ölüm ve kayıp şahıs yönleriyle araştırıyor.

Olay

Sibel Güneş'in Kayseri'de yaşayan kızı, annesine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirmişti.

Yakınlarının ihbarı üzerine Güneş'in kent merkezindeki Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki bir sitede bulunan evine gelen ekipler, konutta Güneş'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Güneş'in eşi İsmail Güneş'in sabah saatlerinde evden ayrıldığı görülmüş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

İsmail Güneş'in otomobili, Sakarya Nehri kenarındaki Osmaneli ilçesi Çavuşlar mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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